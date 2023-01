“Temos de ser muito mais exigentes” a escolher autarcas e governantes, diz Costa

António Costa pede mais exigência na escolha de autarcas e governantes. No final do discurso na reunião da comissão política do PS, António Costa não deixou passar as polémicas no Governo que marcaram as últimas semanas.

“Nunca devemos esquecer todos aqueles que temos de honrar e respeitar e por isso desde a escolha de presidente de Junta de Freguesia até à escolha de membros do Governo, temos de ser muito mais exigentes. Temos 50 anos de história e património que temos de saber respeitar a honrar”, afirmou.

Recorde-se que o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira o mecanismo de escrutínio que prevê o preenchimento de um questionários com 36 perguntas antes da entrada de novos membros no Governo.

As 36 perguntas estão divididas por cinco áreas - atividades atuais e anteriores, impedimentos e conflitos de interesses, situação patrimonial, situação fiscal e responsabilidade penal - e respondem a situações que recentemente levaram a demissões no Governo.