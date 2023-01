Caso Jamila Madeira: “A escandaleira é igual. Tem que haver uma limpeza”

Sabe-se agora que Jamila Madeira acumulou as funções de deputada do PS com uma atividade de profissional na REN Serviços desde 2015 e não apenas desde 2022, como anteriormente noticiado. José Gomes Ferreira diz que este caso “é mais um embaraço” para o PS e para a Assembleia da República.

“É evidente que todos os deputados têm direito a ter uma profissão antes de irem para a política, mas a regra é que quando vão para deputados suspendem as suas funções na empresa e, por isso, não são remunerados, obviamente”, explica.

José Gomes Ferreira questiona “como é possível” o Parlamento ter uma deputada que é assessora de uma empresa como a REN Serviços, cujo enquadramento dos negócios “é feito no Parlamento”.

“Como é que é feito o negócio da REN Serviços: cobrar rendas, garantidas por lei, da passagem da eletricidade e do gás por estruturas de eletricidade e gasodutos. As leis que enquadram essas cobranças são feitas no Parlamento e Jamila Madeira esteve no Parlamento este tempo todo”, revela.

José Gomes Ferreira afirma ainda que o parecer da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados só foi conhecido nos últimos dias, apesar de já ter sido pedido em julho do ano passado, “porque rebentaram os casos todos agora”.