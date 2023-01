Jamila Madeira acumulou funções de deputada do PS com a atividade de consultora na REN desde 2015

Jamila Madeira acumulou as funções de deputada do PS com uma atividade de profissional de consultora a tempo parcial na REN Serviços desde 2015 e não apenas desde 2022, como anteriormente noticiado.

A deputada do PS era funcionária da REN desde 1997. A data consta do registo de interesses entregue ao Parlamento e foi confirmada agora num esclarecimento enviado à SIC.

Jamila Madeira diz que pediu em 2010 ao Parlamento um parecer sobre a acumulação das funções na REN com o cargo de deputada, parecer que foi positivo.

Em julho do ano passado, a deputada voltou a pedir um parecer à Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados. A avaliação, que só ficou pronta no fim de dezembro, considerou que havia incompatibilidade e uma semana depois a deputada renunciou ao trabalho e pediu a passagem ao estatuto de deputada em exclusividade.

Jamila Madeira entende que as as funções que desempenhava na empresa não geravam qualquer conflito de interesses... e sublinha que a REN Serviços não é concessionária de serviços públicos.

A SIC contactou Jamila Madeira que se encontrava em viagem para a Comissão Nacional do PS mas manifestou toda a disponibilidade para falar sobre o assunto.