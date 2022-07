“Exército russo não faz pausas”: Zelensky volta a pedir ajuda ao Ocidente 

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir ajuda aos países do Ocidente, dizendo que o exército russo não faz pausas.

Na habitual declaração ao país, Zelensky disse que na terça-feira à noite foram emitidos alertas aéreos em quase todo o país, mesmo em locais onde a situação estava mais calma.

“Não devem tentar ver a lógica nas ações dos terroristas”, disse o chefe de Estado ucraniano.

“O exército russo não faz pausas. Tem apenas uma tarefa, roubar a vida às pessoas e intimidá-las. Ao ponto de, quando passam uns dias sem soarem os alarmes, as pessoas acham que faz parte da intimidação.”

Na terça-feira, as autoridades ucranianas de Sloviansk apelaram aos civis para abandonarem rapidamente esta cidade do leste da Ucrânia, onde as forças russas estão a escalar a ofensiva.