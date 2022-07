Ataque russo em Donetsk: "Não estamos com muita esperança, mas não quero pensar em coisas más"

O número de mortos provocados pelo ataque russo em Chasiv Yar, no leste da Ucrânia, subiu para 19. Desde sábado que prosseguem as buscas para os cerca de 20 desaparecidos. O Presidente Zelensky acusa a Rússia de voltar a atingir alvos civis e promete punição para os responsáveis do ataque.

Dezenas de casas habitadas, sobretudo por funcionários de fábricas da região, estão agora em ruínas e a população não esconde o receio de novos ataques.

Valerii acompanha as buscas e espera por notícias da irmã e do sobrinho de 9 anos. "Não estamos com muita esperança, mas não quero pensar em coisas más. Ele é apenas um menino. A quem faria mal?", interroga.

A cidade de Chasiv Yar fica perto de Kramatorsk, Sloviansk e Bakhmut.

O exército ucraniano assume que está a preparar-se para um reforço da ofensiva russa no Donbass. As forças separatistas e pró-russa dizem que garantiram o controlo de três localidades.