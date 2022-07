Ministério de Defesa russo assume ataque a prédio em Chasiv Yar, mas nega alvo civil

As operações de resgate em Chasiv Yar prosseguem após as forças russas terem atingido um prédio. O ataque vitimou pelo menos 34 pessoas e entre as vítimas mortais está uma criança de 9 anos. O Ministério da Defesa russo assume o ataque na pequena localidade, mas nega que o alvo tenha sido civil.

"Um entreposto de destacamento temporário da 118.ª brigada de defesa territorial, na área Chasiv Yar na República Popular de Donetsk, foi destruído por armas de alta precisão lançadas do solo. Mais de 300 nacionalistas foram destruídos em resultado do ataque", relata o porta-voz do Ministério da Defesa russo.

Os serviços de inteligência britânicos confirmam ligeiros avanços das tropas russas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Admitem que as forças de Moscovo estão a reagrupar-se para mais ofensivas, com eventual recurso ao recrutamento de prisioneiros que compensem as baixas de soldados no terreno.