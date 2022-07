A Ucrânia acusou a Rússia de transformar o leste do país numa “terra queimada”. As acusações de Kiev coincidem com o reforço da ofensiva de Moscovo na região do Donbass.

A cidade de Bakhmut, em Donetsk, tem sido palco de intensos bombardeamentos. A artilharia russa atingiu o estádio local.

A última maternidade de Donetsk já reforçou a segurança. 16% dos partos foram prematuros desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia.