Guerra na Ucrânia: as três condições da Rússia para chegar à paz

Moscovo quer o reconhecimento da anexação da Crimeia e do Donbass e exige à Ucrânia estatuto de país não alinhado e não nuclear. São condições da Rússia para a paz.

As exigências coincidem com o primeiro grande bombardeamento a Vynnitsia. Lançados de um submarino russo no mar Negro, a mais de 300 quilómetros de distância, os três mísseis Kalibr atingiram o centro da cidade. Arrasaram um prédio de nove andares onde funcionava uma clínica e trabalhavam centenas de pessoas.

Horas depois do ataque, as equipas de busca e salvamento tinham já recuperado mais de vinte corpos dos escombros do edifício. Quase 100 pessoas ficaram feridas e há dezenas de desaparecidos.

Em Vynnitsia funciona o quartel-general da Força Aérea ucraniana, mas as autoridades negam que houvesse alvos militares atingidos no primeiro grande bombardeamento a esta cidade do centro do país.

No resto da Ucrânia, o dia está marcado por outro bombardeamento a Mykolaiv. Os ataques russos à cidade do sul fizeram várias vítimas e destruíram um prédio residencial, um hotel e um centro escolar. Esta quinta-feira, no Donbass, houve também uma escola destruída em Kostiantynivka.

Com o reforço da ofensiva, foram divulgadas as condições russas para as tréguas. A agência Interfax cita um alto funcionário do Kremlin que diz que a Rússia está disposta a negociar a paz se a Ucrânia cumprir três condições.

A primeira condição é o reconhecimento da anexação russa da Crimeia e do Donbass. As outras duas, a aceitação do estatuto de país Não Alinhado e Não Nuclear. Kiev não reagiu ainda às propostas russas.