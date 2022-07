Kiev acusa Moscovo de atacar 17.500 alvos civis desde o início do conflito

O vice-ministro do Interior ucraniano, Yevhen Yenin, acusou esta sexta-feira Moscovo de atacar mais de 17.300 alvos civis contra apenas 300 alvos militares em quase cinco meses de invasão russa da Ucrânia.

"Recentemente, temos assistido a ataques precisamente direcionados a alvos civis. Pedi especificamente um relatório sumário sobre quantos mísseis russos atingiram alvos militares e quantos civis. A título de comparação, desde o início da guerra em grande escala, houve 17.314 ataques a alvos civis e 300 a alvos militares", avançou.

Em declarações às estações televisivas ucranianas, Yenin defendeu que esta estratégia de guerra é própria de quem quer "aniquilar os ucranianos" e que os soldados russos têm nas mãos o sangue de civis. O ministro mencionou ainda o ataque à cidade de Vinnytsia, no qual foram mortas pelo menos 23 pessoas, incluindo três crianças com menos de dez anos de idade, e acrescentou que grupos operacionais de investigação da Polícia Nacional e dos serviços secretos do Interior já começaram a estudar o local do incidente.

Moscovo alega ter visado em Vinnytsia uma "messe de oficiais" onde decorria uma reunião entre Força Aérea da Ucrânia e fornecedores de armas naquela cidade no centro do país e longe da linha da frente, cujo bombardeamento foi muito criticado pelos países que apoiam Kiev. O chefe da administração militar regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, relatou que as tropas russas atacaram as duas maiores universidades da região com mísseis.