Sobe para 31 o número de mortos em ataque russo a edifício no leste da Ucrânia

O número de mortos no ataque russo a um edifício residencial em Chasiv Yar, leste da Ucrânia, no fim de semana, subiu esta segunda-feira para 31, anunciaram as autoridades ucranianas.

"No total, os corpos de 30 pessoas foram recuperados. Nove pessoas foram resgatadas dos escombros", adiantou o Serviço de Situações de Emergência ucraniano, citado pela agência francesa AFP. Um 31.º corpo foi localizado, mas ainda não foi recuperado, acrescentou a mesma fonte.

Chasiv Yar, uma pequena cidade de 12.000 habitantes, está localizada na região de Donetsk, alvo prioritário das tropas russas após a captura da região vizinha de Lugansk. O ataque ocorreu no sábado à noite, e atingiu um edifício residencial. Jornalistas da AFP que chegaram ao local no domingo, após o ataque, e depararam-se com o prédio parcialmente desmoronado, equipas de resgate e uma retroescavadora em trabalhos para limpar a área.

A Rússia anunciou esta segunda-feira ter destruído uma base militar ucraniana na zona de Chasiv Yar, mas sem precisar se se trata do mesmo ataque. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas forças atacaram a base na zona de Chasiv Yar com armas terrestres de alta precisão, que também "resultou na eliminação de mais de 300 nacionalistas".

O ataque "destruiu o ponto de destacamento temporário da 118.ª Brigada de Defesa Territorial" das forças armadas ucranianas, acrescentou o ministério.

O governador ucraniano de Donetsk, onde se situa Chasiv Yar, Pavlo Kirilenko, disse, no domingo, que o edifício residencial de cinco andares foi atingido por um míssil russo "Hurricane". Os militares ucranianos confirmaram, no sábado, uma onda de bombardeamentos russos em múltiplas frentes, com especial destaque para Donetsk, a última região em disputa no leste da Ucrânia.

A região vizinha de Lugansk está sob controlo quase total das forças russas e dos seus aliados separatistas. As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia estava a lançar ataques a oeste da cidade de Lysychansk e que os próximos alvos seriam Sloviansk e Kramatorsk. Chasiv Yar fica a cerca de 20 quilómetros a sudeste de ambas as cidades.

