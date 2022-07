Kiev denuncia ofensivas russas no norte do país e tenta recuperar algumas zonas

As autoridades da Ucrânia acusaram esta terça-feira a Rússia de ter levado a cabo intensos ataques na região de Sumy, norte do país, durante a última noite, tendo sido registado o disparo de mais de 150 projéteis.

As tropas russas intensificaram os ataques de artilharia pesada, mísseis, morteiros e lançamento de granadas, de acordo com o portal ucraniano Ukrinform, que cita o comandante militar da região. O portal refere igualmente uma série de ataques russos em Odessa, sul da Ucrânia, que fizeram seis feridos, entre os quais um bebé de cinco meses.

Durante a última noite foram disparados sete mísseis contra a cidade e os arredores de Odessa. Na região, as tropas ucranianas tentam projetar uma ofensiva para recuperarem o controlo de algumas zonas. Por outro lado, o Exército ucraniano disse hoje que destruiu um paiol russo em Kherson, no centro do país.

O mesmo relatório refere que um outro depósito de munições russo em Raiske foi destruído e que dois aviões de combate ucranianos atacaram posições do Exército da Rússia em Snihuivka. No total, "as Forças Armadas da Ucrânia mataram 65 soldados russos e destruíram um sistema de comunicação Redut-2US e 11 blindados", acrescenta a nota divulgada hoje de manhã.

Segundo Kiev, na região de Kherson as forças russas instalaram uma morgue numa aldeia "temporariamente ocupada" da zona de Borova. Segundo responsáveis ucranianos da região, o "número de mortos entre os efetivos militares russos aumentou" em virtude de combates em Lugansk e Donetsk e "na retaguarda dos territórios ocupados" pelas forças de Moscovo. Até ao momento, as informações de Kiev não foram confirmadas por fontes independentes.