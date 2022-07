Acordo para exportação de cereais ucranianos vai ter impacto no preço?

A assinatura do acordo entre a Rússia e a Ucrânia irá ter um impacto no mercado mundial. Apesar disso, não é de esperar uma descida acentuada no preço dos cereais em Portugal.

São boas notícias para o mundo. Especialmente para os países mais pobres, que dependem dos cereais da região do Mar Negro e que desde o bloqueio, têm-se virado para outros fornecedores com preços muito mais elevados.

Para Portugal não se esperam descidas muito significativas, uma vez que a subida dos preços dos cereais não está só associada ao bloqueio.

O acordo entre a Rússia e a Ucrânia será um travão para a especulação dos cereais nos mercados.

O acordo terá a duração de pelo menos quatro meses porque se prevê que mensalmente só seja possível desbloquear 8 milhões de toneladas de cereais.