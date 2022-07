SIC na Ucrânia: Putin deverá arrastar conflito até ao inverno para pressionar Europa

Poucos imaginavam que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ainda decorresse, passados cinco meses da invasão. E parece estar para durar. Vários peritos internacionais afirmam que esta vai ser uma guerra longa e deixam alertas. A reportagem dos enviados especiais da SIC na Ucrânia, Pedro Miguel Costa e Odacir Júnior.

Vladimir Putin deverá arrastar o conflito, pelo menos, até ao inverno. O Presidente da Rússia quer perceber se a Europa consegue sobreviver ao frio sem o gás natural russo, que se habituou a consumir. O Kremlin acredita que os europeus irão sair à rua, em revolta, e pressionar os seus Governos para que façam a Ucrânia aceitar um acordo à pressa.

Os ataques com mísseis, os bombardeamentos e as duras batalhas prosseguem. No entanto, os ganhos de territórios para as forças russas não valem quase nada. Os ucranianos, com os mísseis de médio alcance enviados pelos EUA, conseguiram equilibrar o que parecia impossível, mas não se sabe se chegará para a reconquista dos territórios ocupados.