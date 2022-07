Gazprom fecha mais uma turbina do Nord Stream 1

A gigante energética russa Gazprom anunciou esta segunda-feira que vai desligar mais uma turbina do gasoduto Nord Stream 1.

A Gazprom, que justifica a paragem com as condições técnicas da turbina, antecipa que o fluxo de gás no Nord Stream 1 caia para 33 milhões de metros cúbicos a partir desta quarta-feira, menos de 20% da capacidade.

Os preços dos gás natural na Europa dispararam cerca de 10% após o anúncio.

A Rússia já tinha reduzido por duas vezes o volume das suas entregas, em junho, alegando que o gasoduto não pode funcionar normalmente sem uma turbina que está em reparação no Canadá e que não foi entregue à Rússia por causa das sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Desde então, a Alemanha e o Canadá concordaram em recuperar o equipamento para a Rússia, mas a turbina ainda não foi entregue.

Para Berlim, trata-se de uma decisão "política" e um "pretexto" para pressionar os países ocidentais, no contexto do conflito na Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, já tinha avisado que se a Rússia não recebesse a turbina em falta, o gasoduto passaria a funcionar a 20% da sua capacidade a partir desta semana devido à manutenção em breve de uma segunda turbina.