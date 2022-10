Putin e Erdogan reúnem-se em agosto

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, vão reunir-se em 5 de agosto na cidade russa de Sochi para abordar a situação na Ucrânia e a exportação de cereais a partir do país em guerra.

O encontro foi, esta terça-feira, confirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que as conversações se vão prolongar por todo o dia, indicou a agência noticiosa TASS.

Questões bilaterais e regionais estarão no topo da agenda, confirmou a presidência turca. Os dois líderes encontraram-se há precisamente uma semana em Teerão, a capital do Irão, onde foram recebidos pelo seu homólogo e anfitrião Ebrahim Raisi.

Nos últimos meses, Putin e Erdogan também falaram diversas vezes por telefone. O líder turco visitou a Rússia em setembro de 2021, quando também se reuniu com o chefe de Estado russo na estância de Sochi, margens do mar Negro.

Na semana passada, a Rússia e a Ucrânia chegaram a acordo para a exportação de cereais com o apoio da Turquia, com o objetivo de minimizar uma anunciada crise alimentar provocada pelo conflito e na sequência da invasão militar russa de 24 de fevereiro.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prevê que sejam exportadas mais de 20 milhões de toneladas da colheita de 2021, e com a acumulada em 2022 ainda à espera de ser vendida. Nos seus cálculos, indicou que a Ucrânia possui perto de dez mil milhões de euros em cereais.

A Turquia, que não aderiu às sanções ocidentais contra a Rússia, mantém uma posição “neutral” no conflito ucraniano justificada pelos estreitos laços económicos com Moscovo e a boa relação com Kiev, a quem tem designadamente fornecido drones de combate desde há vários anos.