Tropas russas atacam regiões de Kiev e Chernihiv pela primeira vez em várias semanas

As forças russas voltaram a bombardear as regiões de Kiev e de Chernihiv, no norte da Ucrânia. Ao mesmo tempo, estão a reforçar a mobilização de meios para o sul onde está em curso uma contra ofensiva ucraniana para reconquistar território ocupado.

As forças armadas ucranianas confirmaram na manhã desta quinta-feira que o exército atacou a região de Kiev e Chernihiv pela primeira vez em várias semanas. Este ataque, segundo as entidades ucranianas atingiu um edifício que foi destruído, e outros dois que apenas foram atingidos.

Esta quinta-feira é o dia do Estado ucraniano, e o Presidente aproveitou a data para reforçar a promessa de resistência.

"Lutaremos pelo nosso estado até ao fim, até ao último tiro, até ao último soldado - só que não o nosso, mas os inimigos". Iremos viver para lutar e lutar para viver. Não desistiremos até expulsarmos o último ocupante da nossa casa".

As forças ucranianas centram-se agora na região sul onde tentam recuperar algumas zonas tais como Kherson, cidade onde já atacaram uma ponte que era utilizada como via de abastecimento para o exército russo.

Segundo o Governo ucraniano as tropas russas estão também a investir mais esforços no sul da Ucrânia, em contrário à estratégia adotada no início do conflito, onde a zona leste era o principal foco do Kremlin.