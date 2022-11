Nem as pontes danificadas travam os russos: as imagens da travessia de ferry em Kherson

Na frente de guerra, a Rússia continua a atacar as regiões de Kharkiv e de Donetsk, no Donbass, enquanto a Ucrânia reclama avanços na região sul de Kherson.

A televisão russa divulgou imagens da travessia de ferry junto à ponte danificada sobre o rio Dnipro. Se, por um lado, é uma demonstração das dificuldades impostas pela contraofensiva ucraniana na região ocupada, por outro é uma demonstração do engenho dos militares de Moscovo.

As imagens não mostram mas, segundo as forças ucranianas, esta será a única travessia para efeitos militares na parte mais meridional do rio e para onde as forças russas estarão a reposicionar equipamento vindo do Donbass, de forma a fazer face à contraofensiva ucraniana.

A nível diplomático, Moscovo anunciou esta segunda-feira sanções contra 39 personalidades britânicas que têm contribuído para o isolamento económico da Rússia. Empresários, jornalistas do The Guardian e do The Times e políticos como David Cameron estão agora impedidos de entrar no país.