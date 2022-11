"A Humanidade está a um mal entendido, a um erro de cálculo de distância da aniquilação nuclear"

A Ucrânia voltou a apelar ao encerramento do espaço aéreo para proteger as centrais nucleares, sobretudo a de Zaporíjia. Apesar de Vladimir Putin assegurar que a Rússia continua a cumprir à letra o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, a Alemanha e os Estados Unidos questionam-se perante a retórica nuclear do Kremlin e da invasão da Ucrânia.

A central de Chernobil, onde ocorreu o maior acidente nuclear da História, foi capturada pelas forças russas logo no primeiro dia da invasão. Um mês depois deu-se a retirada, com relatos de soldados a sofrerem os efeitos da radiação. A central nuclear de Zaporíjia, a maior em toda a Europa, continua ocupada pelas forças russas.

Esta terça-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã condenou a Rússia por estar a violar o Memorando de Budapeste., Também o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, criticou o uso das centrais nucleares como bases militares.

Na abertura de uma conferência dos 191 países signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, as declarações mais fortes foram proferidas pelo secretário geral das Nações Unidas. António Guterres alertou para o perigo da aniquilação nuclear que pende sobre a humanidade.