"É simplesmente repugnante": Zelensky critica atitude de antigo chanceler alemão

A Agência Internacional de Energia Atómica alerta que a central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, está "totalmente fora de controlo" e pede o acesso urgente ao complexo. Noutras regiões da Ucrânia, registaram-se nas ultimas horas novos ataques em Donetsk, Sumy e Mykolaiv.

Ao longo do conflito já perderam a vida milhares de civis, por exemplo em Mykolaiv, o governador local avança que só ali já 130 habitantes foram vitimados pelo conflito. Em Torestsk o responsável da cidade assume que recentemente um ataque a uma paragem de autocarro matou oito pessoas.

Na semana passada 53 pessoas perderam a vida num ataque a uma prisão. Este bombardeamento não foi atribuído nem à Rússia nem à Ucrânia, pois ambas as nações se acusam mutuamente. O líder das Nações Unidas, já anunciou a abertura de um inquérito de modo a apurar o verdadeiro autor do massacre.

Ainda a nível internacional, o chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, declara que a central nuclear de Zaporíjia "está fora do controlo", e salienta que é necessário aceder ao complexo urgentemente. Também nesta matéria ambos os Estados se acusam um ao outro e recusam chegar a um acordo.

Face a estes acontecimentos que se repetem de forma incessante, Zelensky procura agora chegar à conversa com XI JinPing, chefe de Estado chinês, cuja nação tem influência no regime de Vladimir Putin. Entretanto o antigo chanceler da Alemanha, Gerard Schroeder, voltou a encontrar-se com Putin, atitude que não caiu bem ao presidente ucraniano que repudiou a atitude do antigo líder alemão.