Putin e Erdogan reúnem-se hoje na cidade russa de Sochi

Os Presidentes da Rússia e da Turquia reúnem-se hoje na estância balnear russa de Sochi com uma agenda dominada pela guerra na Ucrânia e a posição de Ancara no conflito sírio.

Erdogan irá assegurar a Putin que pretende continuar a atuar como mediador para um cessar-fogo duradouro na Ucrânia, segundo avançou, na véspera do encontro, a estação pública turca TRT.

O mais recente esforço de mediação por parte da Turquia levou à assinatura, em 22 de julho, de um acordo para permitir o restabelecimento das exportações de cereais de três portos ucranianos, coordenada a partir de Istambul e com a participação de delegados russos, ucranianos, turcos e das Nações Unidas.

Erdogan, como garante do acordo, irá assegurar, em Sochi, que Putin mantém a sua aprovação às exportações de cereais enquanto são discutidos aspetos das sanções financeiras europeias à Rússia.

Outra questão em cima da mesa será a tentativa de Erdogan de obter a aprovação de Putin para uma nova operação militar turca no norte da Síria contra as milícias curdas, as Unidades de Proteção Popular (YPG), que o Presidente turco está a anunciar há semanas.

A Rússia é o principal apoio militar do ditador sírio Bashar al-Assad, enquanto a Turquia apoia as milícias islâmicas que se opõem ao regime de Damasco desde o início da guerra civil, em 2011.