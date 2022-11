Nos arredores de Kiev há, pelo menos, 22 mil edifícios destruídos pela ocupação russa. Os enviados especiais da SIC foram ver quais são os planos para a recuperação.

A contagem ainda está a ser feita, mas há zonas onde a destruição chega aos 80%, onde não resistiram aos mísseis infraestruturas essenciais, como centros de saúde ou escolas.

Na tentativa de tomarem a capital, as tropas enviadas por Moscovo passaram por vários bairros dos arredores de Kiev. Em Irpin e Bucha ocuparam por mais de um mês. Muitas famílias acabaram por deixar as suas casas, à última hora, com receio dos mísseis que começavam a cair.

Depois do recuo do Kremlin, a vida pacata dos subúrbios de uma cidade grande deu lugar aos destroços.

Em Bucha, onde ainda se lida com um dos piores massacres, é um dos piores exemplos da destruição.

Com os esforços do governo quase todos concentrados na linha da frente, uma parte da reconstrução é feita por empresas e organizações não governamentais. Vão ser precisos milhares de milhões de euros para reconstruir.

Os ucranianos esperam pelo fim da invasão a larga escala para começar a reconstrução em larga escala.