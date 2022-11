Rússia desloca caças com mísseis hipersónicos para enclave de Kaliningrado

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta quinta-feira que três caças MiG-31 armados com mísseis hipersónicos Kinzhal foram deslocados para a base aérea de Chkalovsk, no enclave de Kaliningrado, no âmbito de “medidas adicionais de dissuasão estratégica”.

O Ministério adiantou que os aviões de guerra serão colocados em alerta 24 horas por dia na base do enclave no Mar Báltico, que faz fronteira com dois países membros da NATO (Polónia e a Lituânia).

Um vídeo divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Defesa mostra a aterragem dos caças na base, mas sem os mísseis, que terão chegado a Chkalovsk separadamente.