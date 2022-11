SIC na Ucrânia: Guterres transmite mensagem de entendimento e construção de pontes

António Guterres já se reuniu com o Presidente Zelensky e com o Chefe de Estado Erdogan esta quinta-feira. O secretário-geral da ONU transmitiu uma mensagem de entendimento e construção de pontes, referindo-se à importância do direito internacional. O relato é dos enviados da SIC, a jornalista Carolina Reis e o repórter de imagem, Rafael Homem.

Na agenda de Guterres está um alargamento do acordo que permitiu desbloquear os cereais, que estavam nos portos da Ucrânia. Para além disso, também está focado numa tentativa de entrada dos investigadores independentes da Agência de Energia Atómica Internacional para averiguar o que se passa na central nuclear de Zaporíjia.

A Agência Internacional de Energia Atómica vai visitar a central nuclear de Zaporíjia, a convite da Ucrânia. A confirmação foi dada, na manhã desta quinta-feira, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.