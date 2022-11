Na reunião com Guterres, realizada na cidade ucraniana de Lviv, Zelensky acusou a Rússia de fazer chantagem com a segurança da central nuclear de Zaporijia (sudeste da Ucrânia), segundo relatou na rede social Telegram.

A Ucrânia quer que as Nações Unidas garantam a desmilitarização da central nuclear de Zaporijia, que está sob controlo russo, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, após um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Zelensky disse que o clima de "terror deliberado da parte do agressor pode ter consequências catastróficas a nível global" no caso de um acidente nuclear na central, a maior do género na Europa.

A ONU tem de garantir a segurança deste ativo estratégico [central nuclear de Zaporijia], a sua desmilitarização e completa libertação das tropas russas.

A Rússia rejeitou esta quinta-feira propostas para desmilitarizar a área em torno da central nuclear de Zaporijia, que considerou como inaceitáveis.

"As propostas de desmilitarização de uma área em redor da central nuclear de Zaporijia são inaceitáveis", disse o porta-voz da diplomacia russa Ivan Nechaev.

Para Moscovo, a implementação de tais propostas "tornará a central muito mais vulnerável", acrescentou.

As forças russas controlam a central de Zaporijia, mas ambas as partes acusam-se mutuamente de ataques que podem provocar um desastre nuclear.

A Ucrânia tem quatro centrais nucleares em funcionamento, com um total de 15 reatores, seis dos quais na de Zaporijia.

Zelensky disse também que ele e Guterres concordaram em prosseguir com a implementação do acordo que permitiu o restabelecimento da exportação de cereais ucranianos que estavam bloqueados desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro.

O acordo, celebrado no final de julho, envolve a Ucrânia, a Rússia, a Turquia e a ONU.

O Ministério da Defesa turco anunciou esta quinta-feira que o acordo permitiu que 622 mil toneladas de cereais chegassem aos mercados mundiais.

Segundo as autoridades turcas, desde início de agosto, 25 navios partiram dos portos ucranianos do Mar Negro carregados de cereais, enquanto outros 18 atracaram em docas ucranianas.

Além do encontro com Guterres, Zelensky reuniu-se em Lviv com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Após os encontros bilaterais, realizou-se uma reunião entre Zelensky, Erdogan e Guterres.