UE vai suspender acordo que facilita a emissão de vistos aos russos

Bruxelas vai suspender um acordo com a Rússia que facilita a emissão de vistos para os russos que queiram deslocar-se à União Europeia. A informação é avançada pelo ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros.

No entanto, não haverá uma proibição total porque não há unanimidade entre os Estados-membros. Hungria, Alemanha e França discordam. Já os países nórdicos e de leste são a favor do fim do turismo russo no Ocidente.

“Não haverá uma proibição total imposta a cidadãos russos. Vários Estados-membros manifestaram-se contra isto, incluindo eu próprio”, afirmou o ministro húngaro.

O Presidente da Ucrânia tem vindo a pedir sucessivas vezes que a UE proíba a entrada de russos nos países europeus, salvo exceções. Zelensky defende que os vistos de entrada só sejam concedidos aos russos perseguidos pelas suas posições políticas, aos que procuram asilo ou àqueles que defendem a paz.

Num encontro em Kiev com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Zelensky chegou a pedir o apoio de Portugal nesta matéria.