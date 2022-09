Cortes de energia em várias regiões ucranianas, Zelensky culpa "terroristas russos"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, responsabilizou heste domingo oje a Rússia pelos cortes de energia que afetaram grandes áreas do leste do país e acusou Moscovo de ter atingido deliberadamente as infraestruturas civis no leste do país.

"Um corte total de energia nas regiões de Kharkiv e Donetsk, um corte parcial nas regiões de Zaporijia, Dnipropetrovsk e Sumy", escreveu Zelensky numa declaração nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), culpando "terroristas russos", e salientando que "nenhuma instalação militar" foi atingida.

"O objetivo é privar as pessoas da luz e do aquecimento", garantiu o chefe de Estado da Ucrânia.

Pouco antes desta mensagem, as autoridades locais relataram o bombardeamento russo de infraestruturas estratégicas que levaram a cortes de energia em grandes áreas da Ucrânia oriental, onde Kiev lançou uma contraofensiva que conseguiu furar as linhas russas.

O governador da região nordeste de Kharkiv, onde Kiev reivindicou os maiores ganhos territoriais durante a sua contraofensiva dos últimos dias, disse nas redes sociais que o exército russo tinha "atingido infraestruturas chave" na região e na sua capital.

De acordo com Oleg Sinegoubov, citado pela agência de notícias espanhola Efe, "não há água nem eletricidade em várias cidades e os serviços de emergência estão a tentar controlar os incêndios nas áreas afetadas".

O governador da região centro-oriental de Dnipropetrovsk, Dmytro Reznichenko, também culpou os russos pelos cortes de energia na sua área.

"Várias cidades e vilas na região de Dnipropetrovsk estão sem eletricidade. Os russos atingiram a infraestrutura energética. Eles não aceitam a sua derrota no campo de batalha", lamentou.

O seu homólogo na região oriental de Sumy disse que os cortes de água e eletricidade afetaram pelo menos 135 cidades e aldeias na sua jurisdição.

Os jornalistas da AFP em Kramatorsk, na região oriental de Donetsk, confirmaram que os cortes estavam também a afetar essa cidade, uma das maiores do leste ainda sob controlo ucraniano, e o governador regional também relatou apagões noutros locais da sua área.