Zelensky prevê "rápida desocupação" da Ucrânia no inverno

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prognosticou, no sábado, uma "rápida desocupação" do país este inverno, pelo facto de os militares russos "estarem a fugir em várias direções".

No decurso da sua intervenção no fórum internacional anual na Yalta European Strategy (YES), que decorreu em Kiev, Zelensky disse que "o período invernal pode ser um ponto de inflexão na libertação dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia".

"Para isso, o nosso exército necessita de um fornecimento sistemático dos tipos de armas necessários", disse, segundo indicou a página digital da presidência.

"Julgo que este inverno é um ponto de inflexão e pode implicar uma rápida desocupação da Ucrânia. Vemos como [as forças russas] estão a fugir em algumas direções. Se formos um pouco mais fortes com as armas, poderemos desocupar mais rapidamente", disse.

Zelensky sublinhou ainda que o exército ucraniano continua preparado para avançar no terreno e "defender a [sua] terra".