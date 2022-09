Zelensky garante que a Ucrânia está no caminho da vitória

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu no domingo à população pela defesa do país e quando a invasão russa completou 200 dias, ainda sem perspetivas de uma solução negociada para o conflito.

“Nestes 200 dias conseguimos muito, mas o mais importante, o mais complicado, está para chegar”, afirmou o dirigente ucraniano na sua mensagem diária ao país.

Zelensky elogiou a ação do exército ucraniano, dos “combatentes que heroicamente contiveram o inimigo” e dedicou o discurso “a todos os que estiveram valentemente de pé durante 200 dias, sendo o motivo exato para que a Ucrânia esteja de pé”.

Acreditamos em vós, aos que estão a fazer o seu trabalho, a arriscar a sua vida, defendendo o seu país durante todos estes 200 dias, a – 15 graus centígrados, a + 35 graus centígrados, às 02:00 ou às 06:00, numa qualquer segunda-feira ou no Dia da Independência, apesar do cansaço, da tensão e do perigo.