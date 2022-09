Bielorrússia disponível para receber negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

A Bielorrússia está disponível para, "como vizinho direto", receber reuniões de negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia, tal como aconteceu no início da guerra, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Vladimir Makei.

O chefe da diplomacia bielorrussa referiu que Minsk está disposta a trabalhar em novas conversações entre Moscovo e Kiev na sua intervenção perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque.

“Minsk, como vizinho direto, está interessado em participar nas negociações entre Rússia e Ucrânia sobre um acordo de paz estratégico e está preparado para criar todas as condições necessárias para a sua continuação, incluindo em solo bielorrusso”.

O ministro garantiu ainda que a Bielorrússia não enviou "um único soldado" nem qualquer tipo de armamento para o território ucraniano para participar na guerra.

Desta forma, descartou de forma contundente as acusações do Ocidente sobre a sua alegada participação no conflito e apontou para os relatórios da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), que o confirmam.

"Peritos independentes da OSCE confirmam que a Bielorrússia não faz parte de um conflito armado internacional, de acordo com as normas e princípios do Direito Internacional. Todas as acusações contra a Bielorrússia por parte do Ocidente são infundadas", frisou o governante.

Ainda assim, o representante diplomático confirmou que, embora Minsk não participe na guerra, tem obrigações para com os seus aliados.