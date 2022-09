Patriarca russo defende que sacrifícios dos militares na guerra são "em prol dos outros"

" A Igreja compreende que se alguém, guiado por um sentido de dever e pela necessidade de ser fiel ao seu juramento, morrer enquanto cumpre esse dever, então sem dúvida que esse ato se equipara a um sacrifício. É por isso que acreditamos que esse sacrifício redime essa pessoa de todos os pecados que cometeu ", disse o patriarca russo num sermão proferido no domingo à noite.

Sabe-se que, atualmente, muitos militares russos estão a morrer nos campos de batalha na Ucrânia. A Igreja Ortodoxa Russa reza para que a guerra termine o mais rápido possível com a vitória da Rússia.

No seu discurso, Kirill deixa claro que os russos que sacrificam as suas vidas no campo de batalha na Ucrânia têm lavados "todos os seus pecados".