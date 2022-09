Cidadãos com dupla nacionalidade são aos olhos da Rússia "apenas russos"

O aviso foi publicado no Portal das Comunidades Portuguesas no início desta semana, mas só esta quarta-feira tomou outras proporções após o alerta que chegou do outro lado do Atlântico.

A representação diplomática dos Estados Unidos da América (EUA) em Moscovo apelou a que aos cidadãos norte-americanos que vivem na Rússia para que abandonem “de imediato” o país, apesar de reconhecer que os voos comerciais disponíveis são ”atualmente extremamente limitados".

Um alerta semelhante foi feito esta segunda-feira no Portal das Comunidades Portuguesas. Na secção “Vai Viajar”, “Conselhos aos viajantes”, e depois ao selecionar Europa-Rússia, consta um aviso importante que surge na sequência do anúncio da “mobilização militar” feito pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

“Alerta-se que os duplos nacionais luso-russos são considerados, pelas autoridades russas, apenas como cidadãos russos. Assim, na eventualidade de serem mobilizados [para a guerra], não poderão solicitar proteção consular junto da Embaixada [portuguesa], invocando dupla nacionalidade, por esta não ser reconhecida na Rússia”, lê-se no aviso, que remete para o discurso à nação feito a 21 de setembro.

Desde essa altura, “as saídas da Rússia por via terrestre e aérea encontram-se sobrecarregadas e estão sujeitas a controlo acrescido”.

Pelo que, a recomendação é para que “sejam evitadas deslocações à Rússia” e “para que cidadãos nacionais que se encontram no país, por razões não essenciais, ponderem sair pelas alternativas disponíveis”.

Milhares tentam sair do país

Após o anúncio do Presidente Vladimir Putin, de uma “mobilização parcial” dos cidadãos para defender a soberania e a integridade territorial do país na Ucrânia, muitos saíram à rua em protesto e outros tantos fizeram as malas para saírem da Rússia.

Em apenas uma semana, cerca de 60 mil cidadãos russos terão saído do país. Para tentar travar este êxodo, a Rússia vai deixar de emitir passaportes para os reservistas mobilizados pelo Exército, informou hoje o Kremlin.

"Se um cidadão já foi convocado para o serviço militar ou recebeu uma convocação [para mobilização ou alistamento], o passaporte internacional será recusado", avisa o Governo russo, referindo que, nestes casos, "será feito um aviso ao cidadão para explicar o motivo da recusa e o prazo de validade dessa recusa".