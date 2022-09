Em Moscovo, já está a ser preparada a festa da vitória pró-russa dos referendos

Nas ruas de Moscovo, já está a ser preparada a festa que vai assinalar a entrada das províncias ucranianas na Federação russa.

À semelhança do que já aconteceu em 2014 com a Crimeia, a mensagem é que as quatro províncias ficaram com a Federação russa juntas para sempre.

Os líderes separatistas e pró-russos das quatro regiões sujeitas ao referendo fizeram pedidos para a anexação, dirigidos a Vladimir Putin.

Consumadas as votações com resultados que a Rússia afirma oscilarem entre 87% em Kherson, 93 em Zaporíjia, 98% em Lugansk e 99 em Donetsk, chegam os pedidos de anexação a Vladimir Putin.