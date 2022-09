Finlândia vai proibir entrada de turistas russos

O governo finlandês informou esta quinta-feira que vai passar a limitar significativamente o tráfego de passageiros na fronteira da Finlândia com a Rússia, proibindo os cidadãos russos que viajem com vistos turísticos de entrar no país nórdico a partir desta sexta-feira.



O Governo justifica a medida dizendo que a continuação da chegada de turistas russos à Finlândia está a pôr em perigo as relações internacionais do país. Para além dessa informação, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Pekka Haavisto, não especificou mais nada.

"A decisão em princípio visa impedir completamente o turismo russo para a Finlândia e o respetivo trânsito através da Finlândia", disse o ministro finlandês, durante uma conferência de imprensa.

A partir do dia 1 de setembro, a Finlândia já tinha anunciado que passaria a reduzir o número de vistos - incluindo para fins turísticos - concedidos a cidadãos russos para um décimo do número habitual, uma medida vista como uma demonstração de solidariedade para com a Ucrânia.