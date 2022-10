Ucrânia prepara inverno com receio de ataques russos a infraestruturas de energia e aquecimento

As autoridades ucranianas temem que Moscovo possa atacar deliberadamente infraestruturas críticas, quando o frio se instalar, com o objetivo de privar as populações civis de luz e aquecimento.

Está a ser pedido aos ucranianos para armazenarem o mais que puderem, numa altura em que geradores elétricos e lenha, nalgumas zonas, já escasseiam.

As áreas residenciais nas cidades ucranianas são aquecidas centralmente por unidades que trabalham a gás natural. Caso sejam visadas por ataques, o abastecimento é comprometido.

O aquecimento dos edifícios que sofreram danos também não está isento de risco. Os canos podem congelar e avariar todo o sistema.

A contagem mais recente aponta 350 centrais de aquecimento e 50 mil edifícios destruídos ou danificados por armamento pesado.