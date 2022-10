De rosto cansado, os homens responsáveis por recuperar lentamente o território ucraniano na frente oriental já vislumbram a vitória.

Estão 100% confiantes de que vão recuperar as regiões do sul da Ucrânia. A reconquista de Lyman é a maior vitória no terreno em semanas e a primeira desde que Vladimir Putin declarou a zona como território russo.

Os ucranianos esperam que a batalha de Lyman seja um ponto de viragem nesta guerra.