O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou na terça-feira que as forças ucranianas estão a alcançar avanços "rápidos e poderosos" no sul do país, acrescentando que "dezenas" de localidades foram reconquistadas esta semana nas quatro regiões anexadas por Moscovo.

No entanto, grande parte da comunidade internacional condenou estas anexações e não reconhece a validade da decisão.

As leis foram votadas uma a uma e receberam o apoio de todos os deputados russos.

"Dezenas de localidades foram libertadas só esta semana" nas quatro regiões anexadas pela Rússia no final da semana passada, ou seja, no sul e no leste da Ucrânia, disse Zelensky. .

Volodymyr Zelensky realçou que dezenas de localidades foram libertadas do "pseudo-referendo russo", apontando para as regiões de Kherson, Lugansk e Donetsk, anexadas por Moscovo, e ainda Kharkiv.

O governante destacou, em particular, oito localidades reconquistadas pelos ucranianos na região de Kherson, no sul, onde o Exército russo recuou, de acordo com mapas apresentados pelo Ministério da Defesa russo, garantindo que a lista "está longe de ser a completa".