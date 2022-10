Putin faz "correções" ao recrutamento militar, mas pouco (ou nada) muda

Numa reunião com professores finalistas da competição “Professor do Ano” na Rússia, Vladimir Putin explicou que o decreto com a alteração sobre a mobilização parcial já foi assinado e publicado.

Assim, os estudantes, incluindo os inscritos em universidades privadas e alguns estudantes de pós-graduação e estagiários não vão ser enviados para a guerra na Ucrânia. Pelo menos, para já.

No fundo, Putin assinou o adiamento desta categoria, o que significa que os estudantes serão destacados para a guerra quando for necessário.

Putin promulga tratados de anexação de quatro regiões ucranianas

Vladimir Putin promulgou no mesmo dia a anexação à Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia, de acordo com dois decretos publicados no portal oficial russo de informações jurídicas.

Apesar do recuo das tropas russas em várias regiões do leste e do sul da Ucrânia, o Kremlin garantiu que as regiões anexadas serão "territórios russos para sempre" e garante que a retirada de tropas não põe em causa os planos de anexação em curso na Ucrânia.