O presidente do Comité da Defesa da Duma pediu, na quarta-feira, às autoridades militares russas para que digam a verdade sobre os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia.

"Precisamos de parar de mentir. Os relatórios do Ministério da Defesa não mudam. O povo sabe. O nosso povo não é burro. Isto pode levar à perda de credibilidade", disse Andrei Kartapolov, antigo vice-chefe do Estado-Maior russo, citado pela AFP.

O presidente do Comité lembra que está a decorrer um conflito na região fronteiriça de Bolgorod e sublinha que “os relatórios do Ministério da Defesa não mudam”, ao contrário das palavras dos governantes.

As forças ucranianas continuam a contraofensiva e reivindicam novas vitórias no leste e sul do país, nomeadamente em dezenas de localidades nas regiões anexadas pela Rússia.