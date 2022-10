O cenário de destruição numa cidade recém-libertada pelas forças ucranianas

A contraofensiva da Ucrânia continua a expulsar as forças russas de cidades do leste do país, como Lyman. Os jornalistas da Sky News – televisão parceira da SIC – foram os primeiros a chegar à cidade vizinha de Yampil, também recentemente libertada pelo exército de Kiev.

O ataque ucraniano é rápido para que os russos não conseguirem fugir. A equipa de militares tem de verificar todos os cantos e todas as portas. As forças russas podem ter deixado para trás algumas surpresas mortíferas.

Todos os cidadãos são interrogados, muitas vezes escondem os documentos. Nos quintais e campos as cicatrizes e o terror da guerra perduram com estátuas.

Nesta cidade de Yampil, os habitantes ainda estão aterrorizados com o que se passou. Há alegações de crimes de guerra.

Os militares russos arrancaram os residentes das suas casas para as usarem como bases. Todas as casas que ocuparam ficaram num cenário caótico e imundo – numa alcatifa foram encontradas fezes humanas.

Os russos abandonaram veículos e muito mais. Saíram à pressa, deixando para trás muito material, incluindo armas.