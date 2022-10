ONU em negociações "intensas" para estender acordo de exportação de cereais

As Nações Unidas mantêm negociações intensas para estender o acordo para exportação de cereais da Ucrânia, o que ajudou a reduzir os preços mundiais dos alimentos, disse esta sexta-feira o porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

"As equipas do Secretário-Geral estão envolvidas em contactos intensos sobre essas questões. António Guterres e a sua equipa estão a trabalhar duramente para prolongar e expandir a Iniciativa de Grãos do Mar Negro", disse Stéphane Dujarric.