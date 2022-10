Ataque russo a Zaporíjia faz pelo menos 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram durante a madrugada deste domingo, na cidade ucraniana de Zaporíjia, na sequência de um ataque com mísseis realizado pelas forças russas.

A informação foi avançada pelo nas redes sociais pelo autarca local, Anatoly Kurtev, que adiantou ainda que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas.

"Como resultado do ataque (...) vários edifícios de apartamentos e algumas ruas residenciais da cidade foram danificados. De acordo com dados preliminares, cinco casas foram destruídas e cerca de 40 pessoas foram feridas. Neste momento, sabe-se que 17 pessoas foram mortas", escreveu no Telegram.