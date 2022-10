"Céu esteve nublado na Crimeia": Zelensky reage com humor a explosão em ponte

O Presidente da Ucrânia reagiu este sábado com humor à explosão na ponte que liga a Rússia à Crimeia, falando sobre a meteorologia no país.

A ponte, que é um símbolo da anexação russa da Crimeia, ficou danificada após uma explosão durante a madrugada de sábado.

Ainda no seu habitual discurso noturno, Volodymyr Zelensky disse que as forças ucranianas estão a manter as posições no Donbass, mas admite que há zonas em que a luta está difícil.

Mergulhadores avaliam estragos na ponte

Mergulhadores russos fazem este domingo uma avaliação dos estragos causados pela explosão, em que terão morrido pelo menos três pessoas.

A Ucrânia não reivindica responsabilidades diretas, apesar de um conselheiro do presidente Zelensky ter escrito que este é o início e que tudo o que é ilegal deve ser destruído.