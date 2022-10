Putin promete "respostas severas" em caso de novos "ataques terroristas" à Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, confirmou esta segunda-feira que ordenou bombardeamentos contra a Ucrânia na sequência da destruição parcial da ponte da Crimeia e prometeu “respostas severas” em caso de novos “ataques terroristas” contra a Rússia.

“Se as tentativas de ataques terroristas no nosso território continuarem, as respostas da Rússia serão severas e a sua escala corresponderá ao nível das ameaças colocadas”, disse Putin na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança russo, transmitida pela televisão.

“Ninguém deve ter qualquer dúvida”, advertiu o líder russo, citado pela agência francesa AFP.