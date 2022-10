Putin reúne-se com diretor da Agência Internacional de Energia Atómica

Vladimir Putin vai encontrar-se com o chefe da Agência Internacional de Energia Atómica das Nações Unidas, Rafael Grossi, esta terça-feira em São Petersburgo, anunciou o Kremlin.



As instalações da central nuclear de Zaporíjia têm sido alvo de bombardeamentos constantes desde o início da guerra. O diretor da agência nuclear já esteve na Ucrânia para discutir a segurança da central e segue hoje para a Rússia com o objetivo de conseguir convencer o Presidente russo a desmilitarizar toda a zona perto da central.

“O dirtetor da AIEA [Rafael] Grossi vai estar na Rússia, tem encontro marcado com o Presidente Putin amanhã”, indicou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência russa TASS.

No mesmo dia e no mesmo local, Putin tem ainda um encontro com o Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahya, além de “várias reuniões de trabalho”, segundo Peskov.