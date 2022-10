Militares canadianos vão treinar soldados ucranianos na Polónia

O Canadá vai enviar para a Polónia nas próximas semanas cerca de 40 engenheiros militares para treinar, junto com as tropas polacas, soldados ucranianos, anunciou esta terça-feira a ministra da Defesa canadiana, Anita Anand.

Este treino facultado pelas Forças Armadas Canadianas (CAF) vai incluir uma série de habilidades, incluindo reconhecimento técnico, uso de explosivos para trabalhos de demolição e remoção de minas, de acordo com um comunicado.

"Os nossos engenheiros de combate altamente treinados vão transferir técnicas de última geração para as forças ucranianas, vão trabalhar ao lado das Forças Armadas polacas e em conjunto vão fortalecer as capacidades tecnológicas da Ucrânia no terreno", disse Anand numa conferência de imprensa conjunta com seu homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, em Varsóvia.