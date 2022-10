"Precisamos de ainda mais" meios de defesa aérea na Ucrânia, avisa NATO

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, encorajou os Aliados a disponibilizarem à Ucrânia "diferentes tipos" de sistemas de defesa aérea, vincando também ser "extremamente importante" salvaguardar infraestruturas energéticas este inverno.

"Durante as últimas semanas, assistimos à mais grave escalada da guerra (…) a Rússia está a mobilizar dezenas de milhares de novas tropas, está a tentar anexar ilegalmente novas terras ucranianas e assistimos aos ataques indiscriminados contra as cidades ucranianas e depois, claro, ouvimos também as ameaças nucleares veladas vindas de Moscovo", assim, Jens Stoltenberg refere que "tudo isto demonstra a necessidade urgente de mais defesa aérea para a Ucrânia".

O secretário-geral da NATO assume que os Aliados têm fornecido defesa aérea, mas refere que "precisamos ainda de mais. Precisamos de diferentes tipos de defesa aérea: curto alcance, longo alcance, sistemas de defesa aérea para levar mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones, diferentes sistemas para diferentes tarefas e depois, claro, a Ucrânia é um grande país, muitas cidades, por isso precisamos de escalar para podermos ajudar a Ucrânia a defender ainda mais cidades e mais território contra os horríveis ataques russos contra as suas populações civis".

Jens Stoltenberg saudou os equipamentos de defesa aérea que já estão a ser mobilizados para as forças ucranianas, nomeadamente por parte da Alemanha, vincando que tal apoio "é extremamente importante".

Encontro de ministros em Bruxelas

Os ministros da Defesa da NATO reúnem-se hoje e amanhã em Bruxelas para reforçar o apoio à Ucrânia devido às ameaças russas, debatendo ainda a salvaguarda de infraestruturas críticas como gasodutos europeus.

Neste encontro dos ministros da Defesa dos Aliados, no qual Portugal estará representado pela governante da tutela, Helena Carreiras, a NATO irá então debater como salvaguardar a dissuasão nuclear e como reabastecer os stocks de munições e armas, tanto para armazenamento próprio como para apoiar a Ucrânia.

Os responsáveis pela tutela da Defesa da NATO vão, ainda, discutir a resiliência das infraestruturas críticas, quando a Rússia é acusada de sabotagem nos gasodutos da Nord Stream no Mar Báltico.