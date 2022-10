Putin diz que Rússia tem energia barata para vender, Europa é que não quer

Vladimir Putin diz que a Rússia não tem nada a ver com a crise energética na Europa. Na véspera de se encontrar com o Presidente da Turquia, Putin aliciou Erdogan com a possibilidade de se tornar o grande intermediário de gás para a Europa.

Putin diz que a Rússia tem energia barata para vender, a Europa é que não quer fazer negócios.

Sem nunca utilizar a palavra Ucrânia, o Presidente Putin responsabiliza o Ocidente pela atual situação.

Lembrou que os países produtores de petróleo, onde a Rússia se inclui, decidiram reduzir a produção para fazer subir os preços. Chama terroristas aos que terão danificado os gasodutos do norte da Europa e não tem dúvidas de quem são os culpados.

Decididos a apresentar resultados na investigação às explosões na ponte da Crimeia, os serviços de segurança da Rússia dizem ter detido oito pessoas: cinco russos, dois ucranianos e um arménio.

Segundo o FSB, os serviços secretos ucranianos terão posto em marcha um plano em que ocultaram os explosivos em rolos de plástico, os movimentaram de Odessa à Bulgária por mar e daí por estradas secundárias da Geórgia e Arménia, até serem detonados no tabuleiro da ponte de Kerch que liga a Rússia à Crimeia.