Tropas russas avançam no Donbass mas de "forma lenta"

O aviso é do Ministério da Defesa britânico, que no boletim publicado esta sexta-feira afirma que, nos últimos três dias, Moscovo tem estado a tentar chegar ao centro de Bakhmut, em Donetsk.

Os britânicos avançam que Moscovo está a levar "operações ofensivas no centro do Donbass e está, muito lentamente, a fazer progressos".

Esta é uma cidade importante do ponto de vista estratégico, uma vez que tem ligação a Sloviansk e Kramatorsk, que os russos nunca conseguiram controlar totalmente.

"As forças lideradas pelo grupo militar privado Wagner conseguiram alguns ganhos localizados no Donbass", apontando também que os operacionais do grupo militar deverão "continuar fortemente envolvidos nos confrontos em Bakhmut".

O Ministério da Defesa britânico revela ainda que as operações das forças russas estarão a ser penalizadas devido à "pressão ucraniana nos flancos de nordeste e sudoeste e pelas severas faltas de munições e de pessoal".