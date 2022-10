Primeiros soldados russos de novo "agrupamento militar" chegam à Bielorrússia

Os primeiros soldados russos do novo agrupamento militar entre Moscovo e Minsk chegaram à Bielorrússia, disseram este sábado as autoridades bielorrussas, após o anúncio nesta semana desta força conjunta que deverá defender as fronteiras do país contra a Ucrânia.

"Os primeiros comboios de soldados russos que compõem o agrupamento militar regional chegaram à Bielorrússia", disse o Ministério da Defesa da Bielorrússia num comunicado, sem especificar o número de soldados russos mobilizados.

O Ministério bielorrusso divulgou imagens de comboios e camiões militares, além de soldados russos a serem recebidos por mulheres em trajes folclóricos que seguravam pão e sal, uma tradição de hospitalidade eslava.