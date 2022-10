O que são os drones kamikaze e porque são utilizados pela Rússia?

Embora proclame boas relações com Rússia e Ucrânia, Teerão nega ter fornecido drones ou qualquer equipamento militar.

Com um pequeno motor a hélice, que consegue velocidades até 185 quilómetros por hora, transporta 40 quilos de explosivos. Voa a média altitude e ao alcance de simples disparos de armas, a maior vulnerabilidade que tem. É de uso único e custa apenas 20 mil euros .

De acordo com um especialista citado pelo The Guardian, estes drones são "difíceis de intecetar consistentemente", mas a velocidade no ar é lenta em relação aos mísseis de cruzeiro, o que significa que são uma "oportunidade" para a defesa aérea.

Rússia ataca Ucrânia com 43 drones kamikaze num só dia

A força aérea ucraniana afirma que a Rússia atacou, só esta segunda-feira, o território ucraniano com um total de 43 drones kamikaze, dos quais 37 foram abatidos por Kiev.

O representante do comando da força aérea ucraniana disse que os drones "voaram do sul, 43, dos quais 37 foram eliminados" e que "todas as forças e meios - aviação, sistemas de mísseis antiaéreos e outras forças de defesa - estiveram envolvidos".